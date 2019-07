Leuth : Einbrecher stehlen Zigarettenautomat

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Nettetal Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in eine Gaststätte an der Straße Hampoel im Nettetaler Stadtteil Leuth eingedrungen. Um ins Gebäude zu gelangen, brachen die Einbrecher eine rückwärtige Tür auf, berichtete die Polizei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Unbekannten stahlen den Sparschrank des Sparclubs mit Bargeld sowie einen kompletten Zigarettenautomaten. Hinweise zu Beobachtungen erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 3770.

(emy)