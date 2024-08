Nettetaler bei der WM im Grillen Heiß auf weitere Grill-Erfolge

Das Wild West BBQ-Team aus Nettetal holte sich 2018 den Deutschen Meistertitel im Grillen und stieg damit endgültig von der Amateur- in die Profiliga auf. Jetzt machten die Nettetaler beim BBQ-Festival mit. Diese Grill- und BBQ-Weltmeisterschaft fand in diesem Jahr Ende Juli in Stuttgart statt. Über 100 Teams aus 22 Ländern traten auf höchstem kulinarischem Niveau an. Es gab zwar keinen Pokal, aber mit Platz 45 spielen die Nettetaler immer noch in den Top 50 weltweit mit.