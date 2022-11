Engagement in Schaag Ein neues Hotel für Insekten

Theo Heimes, Mitglied im Kreuzgartenverein Schaag, hatte eine gute Idee, von der er meinte: „So etwas fehlt noch im Schaager Kreuzgarten“. Zusammen mit Achim Kiebler machte er sich an die Arbeit und errichtete für ein neues Insektenhotel ein großes Grundgerüst. Bald ist es so weit: Beim nächsten Arbeitseinsatz im Kreuzgarten am Samstag, 26. November, soll das Insektenhotel fertiggestellt werden.