Nettetal: Ein Garten für Magen und Seele

Nettetal Günter Göbels gestaltet sein grünes Zimmer mit tausend verschiedenen Pflanzen, aber ohne Chemie. Stattdessen setzt der 75-Jährige auf die Hilfe von Insekten und Regenwürmern. Und das klappt hervorragend

Führung über den Naturschutzhof mit Tipps zum naturnahen Gärtnern am Dienstag, 5. Juni, 15 Uhr bis 17.15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Nabu-Naturschutzhof, Sassenfeld 200 in Lobberich.

Hinten im Garten steht ein Bienenhotel. Dafür hat Göbels kleine Löcher in Holzplatten gebohrt. Dadurch werden nicht nur Honigbienen angelockt, sondern vor allem viele unterschiedliche Arten von Wildbienen. Sie sammeln teilweise die Pollen mit ihrem gesamten Hinterkörper, so etwa die rote Mauerbiene. Die Löcher nutzen die Bienen als Nistplätze. Manche Löcher sind allerdings etwas größer. "Das war der Specht", erklärt Göbels.

Nicht nur Bienen helfen den Pflanzen. "Die Seele des Gartens ist der Komposthaufen", sagt der Rentner. Hier befinden sich einige Tausende von Regenwürmern. In verschiedenen Kästen können sie ständig weiter wandern, so dass sie immer im System bleiben. Der Naturschützer erklärt, dass die Regenwürmer von dem Abfall leben. Aus dem Blattgrün könnten sie nützliche Nährstoffe für die Pflanzen herstellen. Zusätzlich belüften sie den Boden.

Auch kleine Ameisen können große Helfer sein. Göbels erzählt, dass sie einmal die Samen der Krokusse gesammelt hätten, die er dann wieder einpflanzen konnte. Der 75-Jährige findet vor allem alte Pflanzen interessant. In seinem Garten befindet sich eine bereits mehrere Jahrzehnte alte Krokussorte, die vermutlich aus der Türkei stammt. Doch in Geschäften sei diese nicht mehr finden.

Göbels sieht ein aktuelles Problem in den vielen Kulturlandschaften. "Alles wurde nur zu unserem Vorteil angebaut", sagt er. Dadurch sei zu wenig Angebot für nützliche Insekten da. In seinem Garten bleiben viele Pflanzen bis zum folgenden Jahr stehen. Viele Blumen säen sich auch selbst aus, etwa die Akelei. "Am wichtigsten ist die Vielfalt", meint er. Das sei in seinem bunten Garten gut beobachten: "Mehr kann man für die Natur eigentlich nicht tun."