Wissenschaftsgeschichte in Hinsbeck Ein frühes wissenschaftliches Institut an den Seen

Der letzte Eintrag im Gästebuch datiert vom 21. August 1934: „Zum letzten Male hat die jährliche Bonner Exkursion nach Haus Bey stattgefunden. Es ist wohl keiner unter den Teilnehmern, der nicht bedauert, dass sie in Zukunft nicht mehr weilen und forschen können. Alle empfinden, dass der Naturschutzgedanke nicht wirksamer gefördert werden kann als durch wissenschaftliche Forschertätigkeit jedes einzelnen Studenten an einer so unberührten Stelle in freier Natur. – H. Wurmbach (Ordinarius für Zoologie an der Universität Bonn)“. Im Archiv des Landschaftsverbandes wird für die Limnologische Station der Zeitraum 1927 bis 1944 angegeben.