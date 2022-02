Kino-Dienstag in Nettetal : Ein charmanter Filmmix aus Liebe, Kindern und Karriere

Valérie Donzelli und Pierre Deladonchamps. Foto: RectangleProductions

Nettetal In dieser quirligen französischen Filmkomödie übernimmt Regisseurin Valérie Donzelli gleich auch die Hauptrolle. Maud ist Architektin und alleinerziehende Mutter. Der Alltag ist so schon kompliziert, doch da kommt ein großer Auftrag hinzu.

Der erste Kino-Dienstag im Monat ist schon gleich in dieser Woche. Die Rheinische Post präsentiert am 1. März die beiden Reihen „Kaffee & Kino“ und „Ladies first“ im Corso Film Casino an der Grenzwaldstraße 15a in Kaldenkirchen. „Kaffee & Kuchen“ beginnt um 15 Uhr, Einlass ist bereits um 14 Uhr, „Ladies first“ um 19.30 Uhr, Einlass mit einem Glas Sekt ist um 19 Uhr. Zu sehen ist ein charmanter französischer Film aus Paris „Notre Dame – die Liebe ist eine Baustelle“.

Die Filmkomödie von Valérie Donzelli ist eine verrückte, temporeiche Geschichte voller überraschender Wenden. Im Mittelpunkt steht die Architektin Maud Crayon, von Regisseurin Valérie Donzelli selber gespielt. Maud ist in der Provinz, in den Vogesen, geboren, lebt aber mittlerweile in Paris. Auch Valérie Donzelli ist wie Maud in den Vogesen geboren und aufgewachsen. Die Film-Maud ist eine erfolgreiche Architektin und alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Ihr Chef macht sie ständig runter, bis sie bei einem Missverständnis den großen Wettbewerb der Stadt Paris gewinnt. Es geht darum, den Vorplatz der Kahedrale Notre Dame neu zu gestalten.

Allein das wäre schon ausreichend, aber wie es sich in einer Komödie gehört, gesellt sich zu dieser neuen Verantwortung gleich eine ganze Reihe von anderen Problemen hinzu: Eine längst vergessene Jugendliebe taucht plötzlich wieder auf, ihr Ex belagert ihr Bett und plötzlich ist Maud auch noch schwanger und der Vater des Kindes will an ihrem Leben Teil haben. Schafft es Maud, ihren Alltag mit zwei Kindern, voll mit Presserummel, neuen Avancen von Männern, der exzentrischen Bürgermeisterin und jeder Menge Liebes-Wirrungen zu überstehen?

Die Inspiration zu diesem Film bezog die Regisseurin von einer Architektur-Ausschreibung aus dem Jahr 1983 für die Opéra Bastille in Paris. Damals gewann Carlos Ott als vollkommener Außenseiter den Wettbewerb. Der Film startete in Deutschland im Dezember 2021, Premiere in Frankreich war aber schon 2019, die Kinobesucher erleben also noch die „alte Kathedrale“ Notre Dame vor dem großen Brand vom 15./16, April 2019. Seit Herbst 2021 läuft der Wiederaufbau.

Die Vorstellungen inklusive Kaffee und Kuchen (15 Uhr) oder einem Glas Sekt (19.30 Uhr) kosten acht Euro Eintritt. Kartenvorbestellung unter www.corso-film-casino.de oder Telefon 02157 3575.

(hb)