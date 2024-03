Ehrenamt in Nettetal So sorgt das Tafel-Team dafür, dass mehr als 1000 Nettetaler etwas zu essen haben

Dann die Ankunft am Lager am Donkelsvennweg in Kaldenkirchen: Die Ware wird ausgeladen und von den Sortiergruppen genau unter die Lupe genommen. „Was wir nicht mehr als verzehrbar ansehen, wird aussortiert“, sagt Rennen. Äpfel zu Äpfeln, Orangen zu Orangen, Kohl zu Kohl. Jetzt sind die nächsten beiden Fahrerteams an der Reihe, laden die Ware in die Transporter und bringen die Lebensmittel zu den Verteilstationen, wo sie schließlich an die Bedürftigen ausgegeben werden.