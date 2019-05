Kaldenkirchen : Getrennt unterrichtet — vereint Wiedersehen gefeiert

Die ehemaligen Schüler bei ihrem Treffen. Foto: Körstgens

Kaldenkirchen Als in Kaldenkirchen die Mädchen und Jungen des Geburtsjahrgangs 1949/50 vor 55 Jahren im Jahre 1964 aus der Volksschule entlassen wurden, hatten sie acht Jahre lang getrennten Unterricht hinter sich: in der Volksschule für Jungen an der Schulstraße (heute Grenzwaldstraße) und in der Volksschule für Mädchen an der Jahnstraße.

Auch das erste Wiedersehen fand getrennt statt, doch dann machten sie gemeinsame Sache – wie auch jetzt wieder, als sich 39 von ehemals 104 in der Gaststätte Küppers trafen. Nach einem Totengedenken und einem Vortrag mit Bildern aus alten Zeiten wurden Erinnerungen aufgefrischt, zu denen auch die früheren Lehrerinnen Cäcilia Middelberg und Charlotte Böhm manche Anekdote beisteuerten. Die weiteste Anreise hatten Hubert van Ryt aus Tuningen (Baden-Württemberg) und Ernst („Hugo“) Terporten aus Berlin. Das Treffen hatte ein Zehner-Team unter der Leitung von Hans Körstgens organisiert. In fünf Jahren will man sich wieder treffen.

(mm)