Eheleute Jülich in Breyell : 60 Jahre verheiratet und Bauern aus Leidenschaft

Breyell Auf dem elterlichen Betrieb fand Maria die Liebe fürs Leben: Am 23. Mai 1961 sagte sie „Ja“ zu Johann Jülich. Das Paar übernahm die Landwirtschaft und führte sie voller Leidenschaft.

Maria und Johann (84) Jülich lernten sich auf dem bäuerlichen Lehrbetrieb vom Vater der Jubilarin in Breyell kennen. „Er war also der Lehrling meines Vaters“, sagt die Jubilarin (84) schmunzelnd.

Johann Jülich stammt aus Niederbachem bei Bonn. 1961 übernahm er mit seiner Frau den Betrieb, beide führten ihn mit Leidenschaft weiter. Deshalb waren für das Paar immer nur kurze Urlaube möglich. Aber dennoch denken beide gerne an diese Jahre zurück: „Es war eine schöne Zeit. Wir waren beide gerne Bauern“, sagen sie. Als sie schließlich in Rente gegangen sind, hatten sie genügend Zeit. Nun konnten sie mit der Familie auch mal für ein paar Tage nach Italien oder Österreich reisen.

Mit 24 Jahren traten beide am 23. Mai 1961 in der Kirche in Breyell vor den Altar und gaben sich das Ja-Wort. Damals waren 50 Gäste dabei, um mit dem Brautpaar zu feiern. Die Goldhochzeit hat das Ehepaar Jülich dann mit 121 Gästen an den Krickenbecker Seen gefeiert. Daran erinnern sich die beiden noch gern: Ein ganzes Album voller Fotos erinnert sie an diesen außergewöhnlichen Tag.