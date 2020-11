Ehejubiläum in Breyell : Beim Tanzen kennengelernt

Breyell Das Geheimnis der 50 Jahre währenden Ehe von Gerrie und Wilhelm Lienen aus Breyell: „Alle Höhen und Tiefen gemeinsam meistern“, sagt Gerrie. „Denn „gemeinsam ist man stark“, ergänzt ihr Mann. Am 19. November feiern sie Goldhochzeit.

Die beiden erinnern sich noch gut an ihren Hochzeitstag. „Es war morgens richtig stürmisch und regnerisch.“ Auf dem Weg zum Standesamt musste sie ihr Kleid festhalten. Die kirchliche Trauung fand am selben Tag in Venlo statt. „Es kamen um die 85 Gäste, wir haben ja beide so große Familien“, erzählt Gerrie Lienen.