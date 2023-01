Lara Loeff aus Nettetal Aus nach drei Sekunden bei Castingshow „DSDS“

Auf die Frage, woran es gelegen hat, weiß sie keine klare Antwort. „Vielleicht hatte ich eine zittrige Stimme. Natürlich ist man nervös und versucht, das Ganze zu überspielen“, erinnert sie sich an den Moment, als sie vor der vierköpfigen Jury stand. Vielleicht lag es am falschen Song: Vom Culcha-Candela-Lied „Monsta“ habe ihr sogar ihre beste Freundin abgeraten. Bis um

2 Uhr nachts habe sie zusammen mit ihr überlegt, welcher Song für den großen Auftritt im TV am besten geeignet wäre. Im Nachhinein hätte sich Loeff lieber für „Hab‘ nur eine Bitte“ von Lune oder „Und wenn ein Lied“ von Söhne Mannheims entschieden. Pop und R&B sind die Musikrichtungen, die sie am liebsten hört.