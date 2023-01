Sie will Deutschlands neuer „Superstar“ werden Nettetalerin versucht ihr Glück bei Castingshow DSDS

Die 21-Jährige ist Fachberaterin in einem Einrichtungshaus und „liebt es, mit Menschen in Kontakt zu treten“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Sie hat immer ein offenes Ohr und sieht sich für ihre Kunden oftmals auch als Seelsorgerin und Helferin in allen Lebensfragen.“ Auch auf sich selbst achte sie gut: An ihrem „persönlichen Me-Day“ zelebriere sie ihre ganz persönlichen Beauty-Rituale und gönne sich so regelmäßig eine Wellness-Auszeit. Das gebe ihr Kraft für ihre musikalischen Pläne, die sie nun zu DSDS führen.