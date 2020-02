Nettetal : Zwar-Gruppen können weitermachen

In Zwar-Gruppen organisieren Männer und Frauen, die sich „zwischen Arbeit und Ruhestand“ befinden, ihre Freizeit gemeinsam. Ohne Vereinszugehörigkeit verabreden sie sich beispielsweise zum Nordic Walking. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Nettetal Nach dem Aus für die Zwar-Zentralstelle bauen die drei Nettetaler Gruppen für ältere Mitbürger auf Unterstützung durch die Stadt. Unter anderem werden Nordic Walking, Radtouren und Ausflüge angeboten.

Die Krise ist abgewendet: Über 100 Nettetaler in der Phase „zwischen Alter und Ruhestand“ (abgekürzt zwar) bestehen in drei Zwar-Gruppen weiter, gestalten gemeinsam aktiv ihre Zeit im Alter. Ihr Fortbestand stand auf der Kippe, weil die NRW-Landesregierung der Zwar-Zentralstelle in Dortmund Ende letzten Jahres den Geldhahn zugedrehte. In die Bresche vor Ort springt die Stadt Nettetal, die nun die Zwar-Gruppen, die sich ansonsten selbst organisieren, unterstützen wird.

Wir waren enttäuscht und wütend, unsere Protestaktionen und Unterschriftensammlungen nützten nichts“, berichtet Birgit Traut (68). Die Moderatorin der Kaldenkirchener Zwar-Gruppe kritisiert die Landesregierung – wie rund 10.000 Senioren in 240 Zwar-Gruppen in 80 nordrhein-westfälischen Kommunen. Denn Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) strich die Fördergelder für die Zwar-Zentrale, was ihr Aus bedeutete. „Wir wussten eine Zeitlang nicht, ob und wie es weitergehen sollte“, sagt Traut.

Birgit Traut ist Moderatorin der Kaldenkirchener Zwar-Gruppe, Heinz Hoffmann Moderator der Lobbericher Gruppe. Foto: jobu. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Info Die Haltung der Zwar Zentralstelle Für die Zukunft gilt es, die alternde Gesellschaft nicht als defizitär und problembeladen wahrzunehmen, sondern die Chancen des demografischen Wandels für alle Generationen zu betonen. Es ist notwendig, die Weichen zu stellen für eine Gesellschaft des lebenslangen Lernens.

Ohne die Zentralstelle hätte es laut Traut die Nettetaler Zwar-Gruppen vielleicht nicht gegeben. Vor 15 Jahren wurde in Lobberich die erste Gruppe für Nettetaler ab 50 gegründet, „mit Unterstützung und anfänglicher Begleitung durch die Fachleute der Zwar-Zentralstelle zusammen mit der Stadt“, erinnert sich Heinz Hoffmann (73). Es folgten Gruppen in Kaldenkirchen und Breyell. Die drei Gruppen stehen zwar längst auf eigenen Beinen, nahmen aber „gern die Informationen und Beratung, Fortbildungsangebote und Organisation etwa für Regionaltreffen durch die Zentralstelle in Anspruch“, so Lobberichs Moderator Hoffmann. Vor allem für potentielle Neugründungen von Zwar-Gruppen würde Dortmund gebraucht.

Mit ihren Sorgen wandten sich Traut, Hoffmann und Peter Spijker (70) von der Breyeller Gruppe an die Stadtverwaltung – und stießen dort auf Entgegenkommen: „Man hat uns volle Unterstützung zugesagt, wir sind dankbar und erleichtert“, freut sich Traut. Die Art der Unterstützung erläutert Ina Prümen-Schmitz vom Fachbereich Senioren, Wohnen und Soziales: „Wir übernehmen für unsere Nettetaler Zwar-Gruppen alle Leistungen, die bislang von der Zentralstelle kamen, auch wenn es um Neugründungen von Gruppen gehen sollte, die Gruppen können die Räume unserer Generationentreffs nutzen und bei größeren Veranstaltungen das Rathaus.“ Zudem stehe ihre Kollegin Jasmin Klerckx von der Seniorenberatung den Zwar-Gruppen mit Rat und Tat zur Seite.

„Die Gruppen sind für unser Gemeinwesen unverzichtbar, solches ehrenamtliches Engagement passt in unser Rahmenkonzept Soziale Arbeit mit Älteren“, führt Prümen-Schmitz aus und skizziert das Besondere an Zwar: Die offenen Angebote für Freizeit, Sport und Bildung „beugen der Tendenz zur Isolation auch bei uns im ländlichen Raum vor.“