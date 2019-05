Lobberich : Drei Verletzte nach Messerstecherei

Lobberich Noch ist unklar, wie es zur Auseinandersetzung in einer Nettetaler Spielhalle kam.

Am Freitagnachmittag hat es eine Messerstecherei in einer Spielhalle in Nettetal-Lobberich gegeben. Zwei Männer und eine Frau sind dabei teils schwer verletzt worden. „Wir wissen noch nicht, wer Täter und Opfer ist“, erklärte eine Polizeisprecherin. Die Schwerverletzten hätten am Freitag Abend noch nicht vernommen werden können.