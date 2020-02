Nettetal : Drei Verletzte bei Zusammenstoß auf Kreuzung

An der Kreuzung stießen die Fahrzeuge frontal zusammen. Foto: G. Jungmann. Foto: Günter Jungmann

Nettetal Drei Verletzte sind die Folge eines Unfalls am Samstag in Lobberich. Gegen 18.52 Uhr fuhr eine 42-jährige Autofahrerin aus Nettetal in Lobberich die Ortsumgehung (B509) aus Richtung Dyck kommend in Richtung Hinsbeck.

An der Kreuzung B 509/ Sittard/ Dornbuscher Straße wollte sie nach links in die Straße Sittard abbiegen. Dabei achtete sie nach Angaben der Polizei nicht auf das Fahrzeug eines 56-jährigen Autofahrers aus Venlo, der die Ortsumgehung aus Richtung Hinsbeck kommend in Richtung Dyck befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Wagen des Niederländers gegen einen Ampelmast geschleudert. Die Autofahrerin wurde durch den Aufprall derart schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrzeugführer aus Venlo und seine 45-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

