Budenstadt und Programm Drei Tage Advent am Lambertiturm in Breyell

Drei Tage Advent am Lambertiturm heißt es ab Freitag, 25. November in Breyell. Verkehrs- und Turmverein sowie örtliche Händler haben eine kleine Budenstadt organisiert. Es gibt Snacks, Getränke und selbstgefertigte Produkte, dazu ein Programm. Die musikalische Eröffnung am Freitag um 17.30 Uhr gestalten Stefanie Siemes und Martin Bäumges als Turmbläser vom Lambertiturm, danach liefert Tim van Overbrüggen weihnachtliche Klänge. Am Samstag, 26. November, startet der Markt um 15 Uhr, um 15.30 Uhr kommt der Nikolaus, um 18.30 Uhr heißt es „Breyell singt“ unter Leitung von Timo Tiggeler. Am Sonntag, 27. November, beginnt der Markt um 12 Uhr; um 14 Uhr tritt ein Kinderchor unter Leitung von Udo Schröder auf, um 14,30 Uhr kommt der Nikolaus.