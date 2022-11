Engagiert für die Heimat : Drei innovative Projekte ausgezeichnet

Nettetal Acht Projekte hat die achtköpfige Jury gesichtet, am Mittwochabend verlieh Bürgermeister Christian Küsters im Ratssaal den mit insgesamt 5000 Euro dotierten Nettetaler Heimatpreis 2022. Wer hat gewonnen?

Den Hauptpreis, dotiert mit 2500 Euro, erhielt das Team von „Li(f)ve am Wenkbüll“. Sie starteten im Sommer in Lobberich zwei Hutkonzerte auf dem Platz vor dem Alten Rathaus. Der zweite Preis in Höhe von 1500 Euro ging an Noch-immer-Karnevalsprinzessin Silvia I. (Schmidt) und Annette Eßer alias Achnes Kasulke für ihr Videoprojekt „Nettetal unter einer Narrenkappe“. Den dritten Heimatpreis, verbunden mit 1000 Euro, nahm Nicole Terstappen für ihre „Alte Fabrik“ in Kaldenkirchen entgegen. Das Geld stellt das Land NRW zur Verfügung. Aus dem Landtag war Dietmar Brockes (FDP) zur Feier gekommen.

Preisträger 2021 In Nettetal wird der Heimatpreis zum vierten Mal vergeben. 2021 ging er an das Open Air Kino am See, die „Nettetaler Spätlese“ und an das Rokal-Museum.

Laudator und Vize-Bürgermeister Harald Post (CDU) freute sich, dass aus der Idee, den Alten Marktplatz zu beleben, eine „wunderschöne Wirklichkeit“ geworden sei. Den Preis nahm Klaudia Rudat entgegen, sie brachte ihr ganzes Team mit. Rudat zog vor zehn Jahren aus Erkelenz nach Lobberich. Immer, wenn sie nach Hause gekommen sei, habe sie bedauert, dass dieser schöne Platz ständig so verwaist aussehe. Mehr Gastronomie dort anzusiedeln, hat nie so richtig geklappt. Mit ihrem Lebensgefährten Norbert Müller, Nettetals Kämmerer, startete sie eine private Initiative und fand schnell Verbündete: Wirt Willi von der Ratsstube und Ursula Funken, Inhaberin von Tal-Würze zudem den Werbering, den Verkehrs- und Verschönerungsverein Lobberich sowie den Arbeitskreis Alte Kirche. In diesem Sommer hat es „Li(f)ve am Wenkbüll“ geschafft, zwei der drei geplanten Konzerte konnten stattfinden. Statt der erwarteten 80 Zuhörer kamen rund 500 Leute: Die Ratsstube schenkte Bier aus, Tal-Würze baute einen Wein-Stand auf. Die Kosten für Wasser, Strom und die Gema-Gebühren wurden privat übernommen. Norbert Müller, der vor 36 Jahren noch im Alten Rathaus gestartet war, freute sich sehr über die Würdigung. Im Team wird überlegt, sich einen Verstärker anzuschaffen. Das nächste Konzert soll am 3. Juli stattfinden. Das wird die richtige Begleitmusik für den Ruhestand, denn Müller hört in vier Monaten auf.