Tragischer Unfall Sportler stirbt bei Radrennen in Nettetal

Nettetals Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) konnte es am Sonntagabend noch nicht so ganz fassen: „Es ist unglaublich. Da wurde ein Mensch mitten aus dem Leben gerissen“, sagte er. Küsters war Schirmherr des 36. großen Preises von Nettetal, einem internationalen Radrennen in Nettetal-Breyell, das die Radsportabteilung des SC Union Nettetal ausrichtet. In einem Senioren-Rennen ereignete sich am Mittag ein tragischer Unfall, in dessen Folge ein 51-jähriger Radler starb. „Wir sind alle schockiert“, sagte Küsters.