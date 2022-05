Kultur in Nettetal : Doris Kunstmann und Ron Williams als ungleiches Paar

Doris Kunstmann spielt in „Miss Daisy und ihre Chauffeur“ eine pensionierte Lehrerin, die sich nicht an einen Chaffeuer gewöhnen will. Foto: Marion Schröder

Nettetal Mit der Aufführung „Miss Daisy und ihre Chaffeur“ im Seerosensaal beendet Nettekultur die Theatersaison „2021/2022“. Die Aufführung wurde im März wegen Corona abgesagt und jetzt nachgeholt.

Zum Nachdenken regt das Stück allein durch seinen historischen Hintergrund an und durch Lebenswelten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Miss Daisy als wohlhabende, jüdische Frau mit Holk als schwarzen Angestellten aus der Unterschicht in einer Zeit, in der die Rassentrennung in den USA noch den Alltag der Menschen bestimmte.