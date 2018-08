Doppelselbstmord in Kaldenkirchen: 1918 erschossen sich die George-Jünger Adalbert Cohrs und Bernhard Graf von Uxkull-Gyllenband

Die George-Jünger Adalbert Cohrs (l.), geboren am 22. April 1897, und Bernhard Graf von Uxkull Gyllenband, geboren am 8. September 1899, töteten sich am 28. Juli 1918 selbst. Foto: Kreisarchiv Viersen

Kaldenkirchen Im Sommer 1918 erschossen sich die George-Jünger Adalbert Cohrs und Bernhard Graf von Uxkull-Gyllenband

Was war geschehen? Die beiden George-Jünger – so bezeichneten sie sich selbst – Bernhard Graf von Uxkull-Gyllenband und Adalbert Cohrs hatten den Beschluss gefasst, in die neutralen Niederlande zu fliehen. Der junge Graf war Fahnenjunker, Cohrs, Sohn eines bekannten Lutherforschers, war Leutnant.

In Berlin hatten sie sich bei einem aus Lobberich stammenden Soldaten nach einem Fluchtweg über die Grenze erkundigt und waren an einen als Schmuggler bekannten Lobbericher verwiesen worden, der ihnen den Weg zeigen würde. Dem war die Sache freilich nicht geheuer, er meldete es der Ortspolizeibehörde und das Schicksal nahm seinen Lauf. Bei der Vernehmung in der kaiserlichen Kaserne an der Poststraße in Kaldenkirchen erschossen sich beide in zwei voneinander getrennten Räumen. Graf Uxkull war auf der Stelle tot, Leutnant Cohrs starb einen Tag später im Krankenhaus. Auf dem evangelischen Friedhof in Kaldenkirchen, auf dem noch heute ein Gedenkstein an sie erinnert, wurden sie beigesetzt.