Kriminalität in Nettetal : Discount-Mitarbeiterin will Dieb stellen und wird verletzt

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nettetal Eine 47-jährige Nettetalerin hat am Montag, 26. Spetember, in einem Discounter an der Poststraße versucht, einen Dieb zu stellen.

Gegen 19 Uhr, so teilte die Polizei mit, hatte die Mitarbeiterin des Geschäfts einen Mann im Kassenbereich auf mögliches Diebesgut in seiner Jacke angesprochen. Dieser reagierte zunächst nicht. Nachdem die Nettetalerin weiteres Personal zur Kasse gerufen hatte, lief der Mann in Richtung Ausgang. Die Nettetalerin hielt ihn an seiner Umhängetasche fest. Der Täter konnte sich jedoch losreißen, wodurch die Mitarbeiterin zu Boden fiel und leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit mehreren unbezahlten Waren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Hat jemand den Täter weglaufen sehen und kann weitere relevante Hinweise geben unter der Telefonnummer 02162 3770.

(RP)