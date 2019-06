Breyell : Jungschützen feiern drei Tage in Breyell

Breyell Die St.-Maria-Himmelfahrt-Bruderschaft Breyell-Natt ist Ausrichter der diesjährigen Diözesanjungschützentage. Vom 5. bis zum 7. Juli steht dafür alles unter dem Motto „Schützen mit Herz — schützen mit Herz“.

Die Breyeller sind auf das Großereignis eingerichtet. „Wir erwarten an den drei Tagen zwischen 3000 und 4000 Besucher aus dem ganzen Bistum Aachen“, sagt die Bruderschafts-Sprecherin Glaeser. Die DJT 2019 bieten dabei ein großes Rahmenprogramm für alle Altersklassen. Dieses findet hauptsächlich auf der Christian-Rötzel-Kampfbahn des SC Union Nettetal an der Lobbericher Straße 69a statt. Die zum Teil weit angereiste Schützenjugend campiert in Zelten auf dem Sportplatz oder ist zur Übernachtung in Klassenräumen der Gesamtschule in Breyell untergebracht.