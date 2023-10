Dinçer Güçyeter besucht Gesamtschule Nettetal Ein Dichter zum Anfassen

Auf die Frage nach seiner Heimat antwortete der Autor klar: „Ich bin in Nettetal geboren. Ich bin mit zwei Sprachen aufgewachsen, zu Hause wurde Türkisch gesprochen, draußen in Lobberich Deutsch“. Die deutsche Sprache sei sein Handwerkszeug, damit müsse er auskommen, aber seine eigene Zweisprachigkeit sieht er als ein großes Geschenk: Man bleibe flexibel und könne in zwei Welten kommunizieren. Adrian, ebenfalls Schüler der 13. Stufe, wollte wissen, wie er zum Dichter wurde. Die Antwort war „Widerstand und Beharrungsvermögen“. In der Kneipe seines Vaters begann er, Liedtexte auf die Bierdeckel zu schreiben. Erst mit 20 entstanden eigene Texte, die er später alle wieder vernichtet habe. Mitte 30 habe er seine eigene Stimme gefunden, sagt der 44-Jährige. In die Türkei fliegt Güçyeter, um Verwandte zu besuchen, Urlaub zu machen und um in Ruhe und Abgeschiedenheit in den Bergen der Ägäis zu schreiben. Aber man sollte auch immer ein Rückflugticket in der Tasche haben. „Als Dichter ist man nirgends zu Hause“, gab er zu bedenken.