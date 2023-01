Roman von Dinçer Güçyeter Nettetaler erzählt ein „Deutschlandmärchen“

Das Buch ist kein sentimentaler Familienroman, sondern ein manchmal melancholischer, ebenso auch heiterer wie schonungsloser Blick auf das Leben in zwei Welten, in Deutschland und in der türkischen Ägäis. 1965 kam Fatma Güçyeter über Köln nach Nettetal – in ein Land, „wo man das Geld von den Bäumen pflücken kann“. So hatte man der jungen Frau das Leben in der Fremde schmackhaft gemacht.