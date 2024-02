Digitalisierung in Nettetal Telekom bietet schnelleres Internet in Kaldenkirchen

Kaum hat das Unternehmen Wetsconnect angekündigt, bis 2026 mehr als 21.000 Haushalten in Nettetal einen Anschluss ans Glasfaserkabel-Netz zu bieten, meldet auch die Telekom ein neues Angebot für schnelleres Internet. „Ab sofort können 530 weitere Haushalte in Nettetal im Ortsteil Kaldenkirchen noch schneller im Netz surfen. Das maximale Tempo steigt beim Herunterladen auf 250 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Denn die Telekom hat ihr Netz in Nettetal weiter ausgebaut“, heißt es in einer Mitteilung des Telekommunikations-Unternehmens.