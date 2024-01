Digitalisierung in Nettetal Der Chatbot der Stadt macht deutschlandweit neugierig

Nettetal · Bürger sollen in Nettetal immer mehr Dienstleistungen der Stadtverwaltung auf digitalem Wege in Anspruch nehmen können. Das hat sich die Stadt auf die Fahne geschrieben. Jetzt erkundigen sich andere Städte aus ganz Deutschland in Nettetal über die Erfahrungen.

23.01.2024 , 12:05 Uhr

Digitales Amt – diese Devise steht nebst einem QR-Code auf einem Schild, das seit Kurzem am Rathaus in Lobberich angebracht ist. Foto: Stadt Nettetal