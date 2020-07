Stadtverwaltung Nettetal : Digitalisierung im Rathaus auch für Auszubildende

Nettetal Für die Dauer ihrer Ausbildung erhalten die Azubis der Stadt Nettetal kostenlos Tablets zur Verfügung gestellt. Außerdem gibt es personelle Änderungen im Bereich der Ausbildungsleitung.

Zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres gibt es auch eine personelle Veränderung im Bereich der Ausbildungsleitung. Zum 1. August übernimmt Julia Armanazi die Funktion der Ausbildungsleiterin der Stadt Nettetal. Frank Facklam, der den Ausbildungsbereich der Stadt Nettetal seit 2012 erfolgreich leitete, wird in neuer Funktion das Sachgebiet Personalmanagement leiten. „Qualifizierung der Mitarbeiter, einerseits durch Verbesserungen bei der Ausbildung in der Stadtverwaltung, andererseits durch Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist das Gebot der Stunde. Damit positionieren wir uns in Zeiten des Fachkräftemangels als attraktiver Arbeitgeber“, so der Erste Beigeordnete Rauterkus weiter, der in dieser Funktion für den Bereich Personal verantwortlich ist.