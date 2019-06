Lobberich : Einbrecher stehlen Schmuck in Lobberich

Lobberich Unbekannte haben bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Weimarer Straße in Lobberich Schmuck erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter zwischen Samstag, 8. Juni, 17 Uhr, und Dienstag, 11. Juni, 18 Uhr, das zum Garten liegende Fenster des Schlafzimmers auf.

Der genaue Schadensumfang steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Ruf 02162 3770.

