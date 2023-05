Diebe kamen in der Nacht Diebe machen Beute im Gartenhäuschen

Am Sonntag um 0.25 Uhr hat sich ein Anwohner am Sassenfeld bei der Polizei gemeldet, weil er über die Überwachungskamera auf seinem Grundstück zwei Verdächtige beobachtet hatte. Er beschrieb sie und die Polizei startete eine Fahndung. Dabei traf sie in der Nähe auf zwei Nettetaler (25 und 28 Jahre). Sie waren mit den Rädern unterwegs, hatten einen Rasentrimmer und einen Arbeitshelm dabei. Die Polizei vermutete einen Diebstahl, stellte die Sachen sicher, nahm die Personalien auf und ließ die Männer gehen. Der Einbruchsverdacht erhärtete sich aber erst am Morgen gegen 8.15 Uhr. Dann ging die Diebstahlmeldung, unter anderem von einem Rasentrimmer, bei der Polizei ein. Sie setzt jetzt ihre Ermittlungen zu dem Diebstahl in Lobberich fort.