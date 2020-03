Vorfall in Nettetal-Breyell : Diebe in Breyell sägten zu laut

Breyell Zwei Männer machten sich an einem geparkten Auto zu schaffen; eine Anwohnerin wurde durch lautes Sägen geweckt.

Von Sägegeräuschen ist am Montag gegen 4 Uhr eine Anwohnerin der Josefstraße in Nettetal-Breyell geweckt worden. Als sie nachschaute, fielen ihr zwei Männer an einem geparkten Fahrzeug auf. Sie sprach die beiden an, die daraufhin laut Polizei flüchteten. Der Eigentümer des Wagens stellte fest, dass der Mittelschalldämpfer herausgesägt und mitgenommen worden war. Die Verdächtigen sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Einer hatte helle Haut, helle Augen, blonde Haare, trug Brille und Drei-Tage-Bart. Er sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent und trug eine graue Jacke. Zeugen melden sich unter der Rufnummer 02162 3770.