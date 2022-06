Vorfall in Netettal : Diebe stehlen Geld aus einem Büro in einem Lobbericher Hotel

Nach einem Diebstahl in Lobberich hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Foto: dpa/David Inderlied

Lobberich Zwei Männer haben am Dienstag gegen 11.30 Uhr einen Diebstahl im Hotel „Haus am Rieth“ begangen. Einer sprach mit dem Eigentümer, der andere entwendete unbemerkt Geld aus dem Büro. Als der Diebstahl auffiel, liefen sie in Richtung Mühlenstraße weg.

Beide Männer waren 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, schwarzhaarig. Der eine war kräftig, trug ein rotes T-Shirt und sprach Französisch und Deutsch mit starkem Akzent. Der andere Mann war schlank, mit dunklem Teint und kurzem Vollbart; er trug eine schwarze Lederjacke und eine dunkelgrüne Hose. Hinweise nimmt die Kripo entgegen unter Ruf: 02162 3770.

(busch-)