Einbruch in Nettetal-Breyell : Breyell: Diebe hebeln Wohnungstür auf

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Foto: dpa/Silas Stein

Breyell Mit weniger als 500 Euro und zwei Mobiltelefonen sind Diebe in Breyell entkommen. Laut Polizei brachen sie am Sonntag zwischen 12 und 20.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie hebelten die Wohnungstür auf, durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen.

Zeugen melden sich bei der Polizei unter Ruf 02162 3770.

(busch-)