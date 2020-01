Nettetal : Junge Menschen für Politik interessieren

Nettetal Die kleine Wanderausstellung „Landtag NRW“ wurde am Montag in der Gesamtschule eröffnet. Schüler der Jahrgangsstufe 11 stellten Politikern aus Stadt und Land viele Fragen, vor allem zum Wahlrecht ab 16.

Für zwei Wochen steht in der Mensa der Gesamtschule Nettetal ein begehbares Modell des Düsseldorfer Landtages. Wer ins Innere des kreisförmigen Modells geht, findet auf Fotos ein Abbild des Plenarsaales. Erklärt wird, wo der Platz der Regierung ist, wo die Fraktionen sitzen. Und wer will, kann mal das Gefühl ausprobieren, ans Rednerpult zu treten. Oliver Keymis, Vizepräsident des Landtages (Bündnisgrüne), nutzte die Eröffnung der Ausstellung, um die Schüler nach Düsseldorf direkt in den Landtag einzuladen. Der Sachbereich Schülerprogramme und Jugendparlament beim Landtagspräsidenten hat diese kleine didaktische Schau erarbeitet, um Jugendliche für die Arbeit des Landesparlamentes und für Politik allgemein zu interessieren. Nettetal ist die erste Station.

In der Mensa der Gesamtschule saßen rund 80 Jugendliche, die da waren, nicht weil sie ihr Lehrer Merlin Praetor dazu animiert hatte, sondern die ein echtes Interesse an Politik zeigten und sich damit nicht ernst genommen fühlten. In einem Text an die Politiker sprachen die Schülerinnen Malin Ließem, Paula Lintjens und Jessica Voss von ihrem Eindruck, dass Jugendliche auf Abstand gehalten würden. Zweidrittel der Politiker erschienen ihnen als „old School“, die Jugendliche nicht verstünden. Bewegungen wie Fridays for Future und stiller Protest wie vegetarisches und veganes Essen würden häufig belächelt. Die Jugendlichen wollen ihre Zukunft mitbestimmen. Bei der Kommunalwahl kann man bereits ab 16 Jahren abstimmen. Oliver Keymis appellierte an die Schüler, nicht nur zu fordern, sondern ihre Rechte auch zu nutzen.