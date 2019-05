Nettetal : Beigeordnetenstelle soll vakant bleiben

Bürgermeister Christian Wagner (M.) mit den einstigen Beigeordneten (links) Armin Schönfelder und Susanne Fritzsche bei einer Sitzung 2009. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Die Stadtverwaltung will die Stelle des Technischen Beigeordneten weiterhin zunächst nicht besetzen. Mit der in den vergangenen Monaten erfolgten Umstrukturierung sei das nicht notwendig, meint der Bürgermeister.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Emily Senf Von Emily Senf Redakteurin in der Lokalredaktion Viersen Autorendetails aufklappen Emily Senf (emy) ist Redakteurin in der Lokalredaktion Viersen und im Besonderen für die Berichterstattung über die Stadt Nettetal zuständig. zum Autorenprofil

Das Amt des Technischen Beigeordneten soll in Nettetal auch weiterhin nicht besetzt werden. So ist es in einer Vorlage für die nächste Ratssitzung am Donnerstag, 16. Mai, vorgesehen. Man setze innerhalb der neuen Verwaltungsstruktur auf ein fachbezogen erweitertes Führungsteam, um Reibungsverluste zu vermeiden und besser aktiv werden zu können, erläutert Bürgermeister Christian Wagner (CDU). Viele Aufgaben blieben für einen neuen Technischen Beigeordneten dabei nicht.

Die Stadtverwaltung nutzte den Weggang des Ersten Beigeordneten Armin Schönfelder im Sommer 2018, um sich neu zu strukturieren. Aus drei Dezernaten wurden fünf Geschäftsbereiche, für die Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche bedeutete das etwa den Verlust des Nettebetriebs. Auch sie kehrte der Seenstadt den Rücken; seit Januar ist sie in Viersen. Während Schönfelders Posten seit April mit Michael Rauterkus neu besetzt ist, sah die Verwaltung bei Fritzsches potenziellem Nachfolger keine Eile. Dieses „zunächst“, auf das die Parteien sich geeinigt hatten, soll nun verlängert werden.

Info Nächste Ratssitzung ist am 16. Mai Sitzung Die Mitglieder des Stadtrats treffen sich zu ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, 16. Mai, 18 Uhr, im Rathaus, Doerkesplatz 11 in Lobberich. Die Sitzung ist öffentlich. Programm Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Beschlüsse aus den Fachausschüssen sowie die Bestellung eines Leiters der Freiwilligen Feuerwehr.

Das vergangene halbe Jahr habe gezeigt, dass beispielsweise der Informationsaustausch durch die neue Struktur einfacher und besser gelinge, berichtet Wagner. So verwaltet Rauterkus den Geschäftsbereich B (Verwaltungs- und Infrastrukturmanagemant) mit dem Nettebetrieb, Kämmerer Norbert Müller den Geschäftsbereich C (Finanzen, Recht und Ordnung) und Jochen Müntinga – Leiter des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie – den Geschäftsbereich D (Familie, Bildung und Soziales). In den Händen des Bürgermeisters liegt der Geschäftsbereich A (Steuerung und Entwicklung) sowie bislang kommissarisch der Geschäftsbereich E (Stadtentwicklung und Bauen). Der ist aktuell am kleinsten; so heißt es auch in der Vorlage: „Fraglich ist hier, ob es die verbleibenden Aufgaben rechtfertigen oder jedenfalls notwendig machen, die Leitung mit einem/r Technischen Beigeordneten zu besetzen.“ Und: „Eine erneute starke Bündelung bei einer Person erscheint hier eher als Rückschritt und eben aufgrund der überschaubaren Größe des Geschäftsbereichs nicht notwendig.“ Die zwingend notwendige technische Kompetenz in Rauterkus’ Geschäftskreis „soll hier von einer neu vorgesehenen Technischen Betriebsleitung vorgehalten werden“.

Die Stelle des Leiters des Geschäftsbereichs E soll zunächst intern ausgeschrieben werden. Damit kämen dafür Markus Grühn (Fachbereich Stadtentwicklung, Planung, Klimaschutz und Mobilität) oder Carola Schellhorn (Bauaufsicht und -beratung, untere Denkmalbehörde) infrage. Sollte keiner von beiden wollen, würde man weiter schauen, sagt Wagner. Ende 2022/Anfang 2023 soll allerdings neu geplant werden – weil dann der heute 63-jährige Kämmerer Müller voraussichtlich in den Ruhestand geht. Denn die in der Vorlage vermittelte Einschätzung beruhe „in besonderem Maße auch auf der langjährigen Führungserfahrung und ausgewiesenen Fachkompetenz des Kämmerers“.