Nettetal : Stadt prüft mögliche Einrichtung eines Frauenhauses

Nettetal Zu bedenken sei, so die Verwaltung, dass Zufluchtsräume in der Seenstadt nicht unbedingt Nettetalerinnen zugute kämen.

Laut Vorlage nehmen bundesweit die erfassten Fälle von Gewalt gegen Frauen zu und liegen im sechsstelligen Bereich – mit einer hohen Dunkelziffer. Grundsätzlich sei das Platzangebot in Frauenhäusern zu gering, sagte Jochen Müntinga, Geschäftsbereichsleiter Familie, Bildung und Soziales. Er wies darauf hin: „Ein Frauenhaus in Nettetal kommt allerdings nicht unbedingt Nettetaler Frauen zugute.“ Denn eine Unterbringung der Frauen, die aufgrund von Gewalt ihrem Zuhause entkommen wollen, sei in der Regel nicht in der nahen Umgebung sinnvoll. Zum Schutz erfolge eine Unterbringung möglichst in Entfernung, heißt es in der Vorlage. So seien auch die Frauen in den fünf Fällen, die dem Fachbereich Senioren, Wohnen und Soziales in 2019 bekannt geworden seien, außerhalb von Nettetal untergebracht worden. Meist seien im nächstgelegenen Frauenhaus in Viersen keine Plätze frei gewesen; über ein Suchprogramm habe das nächste freie Frauenhaus jedoch leicht ermittelt werden können. Möglich ist das beispielsweise über die Internetseite

www.frauenhauskoordinierung.de.