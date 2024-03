Flüchtlingshilfe Nettetal Wie man lernt Deutsch zu lehren

In ihren Kursen lernen die Ehrenamtler, wie sie anhand von Spielen, Liedern oder auch ausgewählten Internetseiten die deutsche Sprache vermitteln können. Am Anfang stehe ein einfaches „Hallo“, mit der Zeit werde es komplexer. „Ich sehe was, was du nicht siehst“ oder „Memory“ sind geeignete Spielformen. Der Schwierigkeitsgrad richtet sich dabei nach dem bereits Erlernten. Mit Memory lernt man die Gegenstandsbegriffe, aber auch die jeweiligen Farben, den Artikel des Substantivs und möglicherweise auch das dazugehörige Verb. Ein Beispiel: Zusammen gehören „Pferd“, „braun“, „das“ und „reiten“. Ähnlich funktioniert das Deutschlernen mit Liedern: Lieder mit Zahlen. Lieder mit Personalpronomen. Lieder mit Farben – in der Summe sind sie ein Schatz für den Wortschatz. Das Motto über allem: Visualisieren und Wiederholen.