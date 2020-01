Nettetal : Bunte Kartons mit Phantasie zum Leben erwecken

Die Fabulanten bieten Mitmachtheater für Kinder. Mit „Kartong“ treten sie am Donnerstag in der Aula der Realschule Kaldenkirchen auf. Foto: Die Fabulanten. Foto: Die Fabulanten

Nettetal Die Fabulanten Nadja Bükow und Carsten Jensen aus Mönchengladbach spielen in Kaldenkirchen.

Auch das Kindertheaterprogramm startet ins neue Jahr: Am Donnerstag, 16. Januar, um 15 Uhr tritt die Theatergruppe Die Fabulanten mit dem Kindertheaterstück „Kartong“ in der Aula der Realschule Kaldenkirchen am Kornblumenweg 1 auf. Bei dem Auftritt entfaltet sich dann eine ganze Theaterwelt aus Pappe, die mit Hilfe der kleinen Besucher entsteht. Kartong“ ist nämlich ein Mitmachtheater, bei dem alle Requisiten ausschließlich aus Pappe und Karton bestehen. Daraus bauen die Schauspieler ganze Landschaften, animieren Schachteln zu Tieren und verzaubern die kleinen und großen Zuschauer. In „Kartong“ wechseln die Fabulanten ganz selbstverständlich von Schauspiel zum Figurentheater und wieder zurück. Und nicht zu vergessen: Die Kinder werden immer wieder dazu eingeladen, das Stück aktiv mitzugestalten.