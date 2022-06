Diamanthochzeit in Nettetal : „Ein Patentrezept für eine gute Ehe gibt es nicht“

Lobberich Auf einem Reiterball in Anrath haben sie sich kennengelernt, später beim Schützenfest wieder getroffen. 1962 gaben sie sich das Ja-Wort. Jetzt konnten Heinz und Käthe Clemens ihre Diamanthochzeit feiern.

(fsch) Heinz (84) und Käthe (82) Clemens haben sich am 6. Juni 1962 das Ja-Wort gegeben. Kennengelernt haben sie sich im Januar 1957 auf einem Reiterball in Anrath: „Um zwölf Uhr nachts habe ich Käthe angesprochen", erinnert sich der Jubilar. Doch der Kontakt ist kurz darauf im Sande verlaufen, bis sich die beiden 1958 erneut auf einem Schützenfest in Hagenbroich begegneten: „Es hat wieder gefunkt“, erinnern sie sich. Vier Jahre später folgte die Hochzeit und anschließend eine Feier: „Es war herrlich“, sagt Heinz Clemens. Ihre schönsten Erlebnisse in den letzten 60 Jahren waren die Geburten ihrer Kinder: „Wir haben eine Tochter, drei Söhne und sieben Enkelkinder“, berichtet das Jubelpaar stolz.