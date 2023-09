Diamanthochzeit in Nettetal Im Lokal „Kleine Reeperbahn“ hat es gefunkt

Zuletzt war der gelernte Heizungsbauer und Installateur als Leiter der Instandhaltung beim Lobbericher Armaturenwerk Rokal bis zum 63. Lebensjahr beschäftigt. Er spielte bei TSV Kaldenkirchen bis zur A-Jugend Fußball, bis er in der Thekenmannschaft, der „Truffel-Elf“, aktiv wurde. Heute hat er als Hobby den Garten und seine Zierkarpfen. Ursula Brüster flüchtete vor dem Mauerbau aus Leipzig in den Westen und kam als 29-Jährige in Kaldenkirchen an. Sie holte ihre Mutter nach, die im Haushalt ihrer Tochter lebte. Im Obergeschoss wohnten die Eltern des Mannes. Die gelernte Verkäuferin arbeitete bis zum 40. Lebensjahr in der Kaldenkirchener Baufirma Niebau als Buchhalterin. Sie näht gerne und machte kleine Näharbeiten für die Familie.