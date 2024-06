Diamanthochzeit in Nettetal Helga und Matthias Brockes – seit 60 Jahren ein Ehepaar

Helga, geborene Blaschke, wurde 1938 in Schönfeld bei Breslau/Schlesien als jüngstes von neun Kindern geboren. 1944 flüchtete die Familie mit Pferd und Wagen in die Tschechei, wo ihnen die Russen aber alles abnahmen. Sie gingen zurück in ihr Heimatdorf, wo sie blieben. So kam es, dass Helga 1944 nur ein Jahr Unterricht in der deutschen Schule hatte. Erst mit zehn Jahren besuchte sie für drei weitere Jahre eine polnische Schule, anschließend arbeitete sie in der Gärtnerei des Schlosses. 1957 zog die Familie als Vertriebene nach Bayern. Drei Jahre später siedelte man um nach Lobberich, wo Helga Arbeit bei der Firma Rokal fand. Später arbeitete sie in der Küche des Hinsbecker Marienheimes, bevor sie 1998 in Rente ging.