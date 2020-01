Nettetal : Diabetes-Tag im Krankenhaus setzt auf Aufklärung

Mit einem Messgerät wird der Blutzuckerwert bestimmt. Der Anteil der Diabetes-Kranken ist in Nordrhein-Westfalen innerhalb von zehn Jahren in fast allen Altersgruppen deutlich gestiegen. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa. Foto: dpa/Jens Kalaene

Nettetal Am Sonntag, 9. Februar, veranstaltet das Nettetaler Krankenhaus zum fünften Mal einen Informationstag zum „Leben mit Diabetes“.

(RP) Experten im Nettetaler Krankenhaus beantworten am Sonntag, 9. Februar, von 14 bis 17.30 Uhr Fragen rund um das Leben mit Diabetes. Ab 15 Uhr werden in drei kurzen laienverständlichen Vorträgen typische Folgeerkrankungen erklärt, im Speziellen das diabetische Fußsyndrom und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

In Deutschland leiden etwa 7,5 Millionen Menschen an einem Diabetes mellitus. Die Dunkelziffer ist jedoch weit höher, da Diabetespatienten oft erst durch Symptome von Folgeerkrankungen auf den Diabetes aufmerksam werden. „Dazu zählen unter anderem Herz-Kreislauferkrankungen, Sehstörungen sowie Durchblutungsstörungen und Nervenschädigungen der Beine und Füße“, warnt Patrick Feinen, Diabetologe und leitender Oberarzt der Klinik für Gastroenterologie, Diabetologie, Onkologie und Allgemeine Innere Medizin am Nettetaler Krankenhaus. Aufklärung sei daher enorm wichtig, damit Betroffene ihre Krankheit richtig verstehen und mitverantwortlich Handeln können.