Nettetal : Diabetes-Tag: Aufklärung ist wichtig für die Prävention

(RP) Das Städtische Krankenhaus Nettetal veranstaltete zum fünften Mal einen Diabetestag. Damit reagiert das Krankenhaus auf steigenden Zahlen dieser Zivilisationskrankheit. In Deutschland leiden rund 7,5 Millionen Menschen an einem Diabetes mellitus.

Das Insulin, ein lebensnotwendiges Stoffwechselhormon, das den Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißstoffwechsel steuert, spielt bei der Entwicklung eines Diabetes eine entscheidende Rolle. So liegen die Ursachen für eine Erkrankung in Störungen der Freisetzung des Insulins. Das Nettetaler Krankenhaus setzt auf Aufklärung. Das Vortragsprogramm hatte in diesem Jahr die Folgeschäden im Blick. Oberarzt Patrick Feinen sprach über die Folgeschäden. Und Oberarzt Götz Loos sprach über das diabetische Fußsyndrom. Dabei geht es um Nervenschäden an den Beinen, um ein Kribbeln in den Fußsohlen oder um ein falsches Temperaturgefühl. Ältere Menschen sollten täglich genau ihre Füße untersuchen. Oberarzt Patrick Marius Krannich referierte über Diabetes und Erkrankungen von Herz und Kreislauf.