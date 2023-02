Paketzustellung in Nettetal DHL nimmt neue Packstation in Breyell in Betrieb

Die Deutsche Post DHL hat eine neue Packstation an Dülkener Straße 8 in Nettetal-Breyell in Betrieb genommen. Der solarbetriebene Automat hat 75 Fächer. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre Pakete abholen, vorfrankierte Sendungen verschicken – und damit nach Ansicht des Postunternehmens auch zu einem umweltfreundlichen Paketversand beitragen. Die App-gesteuerte Packstation kommt ohne Bildschirm aus. Für die Nutzung benötigen Kunden allerdings eine kostenlose App.