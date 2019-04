Breyell : Deutsche Post eröffnet neue Filiale in Breyell

Ein Mann wirft einen Brief in einen Briefkasten. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Breyell Dadurch wird die Postfiliale an der Josefstraße ersetzt. Diese schließt am 30. April.

Die Deutsche Post eröffnet am Donnerstag, 2. Mai, eine neue Filiale im City Kiosk an der Josefstraße 20 in Breyell. Die neue Filiale ersetzt nach Angaben der Deutsche Post DHL Group übergangslos den Service der Postfiliale an der Josefstraße 34, die am Dienstag, 30. April, schließen wird. Durch diese Neueröffnung seien der Standort und der Kundenservice in Breyell weiter sichergestellt.