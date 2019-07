Lärmsanierung in Kaldenkirchen und Breyell : Schutzwand soll Bahnlärm halbieren

Nettetal Zwischen Lötsch und Schwanenhaus errichtet die Bahn auf knapp sechs Kilometern Lärmschutzwände. Auch gibt es Zuschüsse für Lärmschutz an Wohnhäusern.

In der Ferne fuhr langsam ein Güterzug Richtung Kaldenkirchen. Vom Lärm war am Ausgang der Gesamtschule kaum etwas zu hören. Doch nahe am Bahndamm ging vor allem das Quietschen der Bremsen in die Ohren. Denn der Zug im Bereich des Bahnhofs Breyell musste Gegenverkehr aus Richtung Kaldenkirchen abwarten. Das verursacht zusätzlichen Lärm, den die Anwohner wohl noch ein weiteres Vierteljahrhundert ertragen werden müssen. Denn an einen zweigleisigen Ausbau der Strecke zwischen Dülken und Kaldenkirchen sei wohl erst nach 2040 zu denken, sagte Andreas Tecklenburg von der DB Netz AG bei einer Bürgerversammlung in der Gesamtschule Breyell.

Mit einer Grafik verdeutlichte Tecklenburg, wie eine Wand den ärgsten Lärm über die Häuser in die Höhe ableitet. Erreicht wird eine Minderung zwischen drei und zehn Dezibel. Bei zehn Dezibel spreche man von einer Halbierung des Lärms. Erreicht werden sollen nachts in Wohngebieten und Kleinsiedlungen höchstens 57 Dezibel. Geplant sind deshalb Wände in Lötsch: 297 Meter an der Nordostseite und 254 Meter an der Südwestseite im Bereich der Straßenunterführung, jeweils zwei Meter hoch; in Breyell: 1356 Meter an der Nordostseite von den Kleingärten östlich der Paul-Therstappen-Straße an bis nach Schmaxbruch mit kleiner Unterbrechung am Bahnhof, zwei Meter hoch, 1348 Meter an der Südwestseite ab Beginn der Bebauung Berg bis Ende Bebauung Bieth, zweieinhalb Meter hoch; in Kaldenkirchen: 264 Meter an der Nordostseite in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs, zwei Meter hoch, 1334 Meter an der Südwestseite ab Am Königsbach bis zur Bahnhofstraße, zwei Meter hoch; am Schwanenhaus: 470 Meter an der Südwestseite von An der Kleinbahn bis zum Dellerweg, drei Meter hoch, 121 Meter an der Südwestseite vom Dellerweg bis zur Staatsgrenze, zweieinhalb Meter hoch.