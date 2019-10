Nettetal : Deutsch-polnische Begegnung in Masuren

Nettetal In der polnischen Partnerstadt Elk kam es auch zu einer Begegnung mit Ulla Lenz, der Witwe des Schriftstellers Siegfried Lenz.

Der Film „Deutschstunde“ von Christian Schwochow ist gerade in den Kinos angelaufen. Autor des Buches, das 1968 erschien, ist Siegfried Lenz (1926-2014). Er ist in Lyck in Ostpreußen geboren, dem heutigen polnischen Elk. Dort wurde er 2011 zum Ehrenbürger ernannt.

In Elk traf jetzt die Delegation aus Nettetal mit Bürgermeister Christian Wagner (CDU) an der Spitze auf die Witwe Ulla Lenz. Die 83-Jährige war zur Verleihung des Siegfried-Lenz-Literaturpreises nach Elk gekommen. Denn nicht nur in Hamburg verleiht die Siegfried-Lenz-Stiftung einen Literaturpreis, sondern auch die polnische Stadt an den masurischen Seen. Lenz hat Lyck als Lucknow ins Zentrum seines Romans „Heimatmuseum“ gerückt.