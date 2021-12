Session 2021/22 in Nettetal : Der Tulpensonntagszug ist abgesagt

Beim Tulpensonntagszug 2020 in Lobberich war die Stimmung noch ausgelassen, auch wenn das Wetter nicht so mitspielte. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Kaldenkirchen Stadt und Kaldenkirchener Karnevalsverein haben sich abgestimmt und gemeinsam den Entschluss zur Absage gefasst. Eine Verschiebung auf einen Mai-Termin kommt für den KKV nicht in Frage. Die Proklamation soll am 8. Januar sein.

Schweren Herzens sagen die Stadtverwaltung Nettetal und der Kaldenkirchener Karnevalsverein den Tulpensonntagszug 2022 ab. „Nach intensiven Beratungen sehen wir leider keine andere Möglichkeit“, erklärten Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) und Hans-Gerd Hauser, Vorsitzender des Kaldenkirchener Karnevalsvereins, am Donnerstag einvernehmlich. Die erschwerten Rahmenbedingungen, mehrere Tausend Menschen auf den Straßen, die damit verbundene Gefahr neuer Ansteckungen sowie zahlreiche Sicherheitsaspekte hätten den Organisatoren keine andere Wahl gelassen.

Nach der Absage des Zuges im vergangenen Jahr ist dies ein weiterer Rückschlag für die Nettetaler Karnevalsvereine, insbesondere für den designierten Karnevalsprinzen Alexander Heymann. „Die Sicherheit geht aber vor, zumal der Nettetaler Zug auch durch die Feuerwehren und Hilfsorganisationen begleitet wird und hier coronabedingte Ausfallzeiten zu vermeiden sind“, erklärt Küsters.

Info Im Advent macht der Karneval eine Pause Die „Fünfte Jahreszeit“ beginnt traditionell am 11. November um 11.11 Uhr und endet mit dem Aschermittwoch. Dazwischen wird sie in der Weihnachtszeit vom 1. Advent bis zum 6. Januar unterbrochen. Altweiber fällt auf den 24. Februar, der Tulpensonntag auf den 27. Februar. Aschermittwoch ist am 2. März.

Auch für die Organisatoren vor Ort, den Kaldenkirchener Karnevalsverein, ist eine Absage dieser Großveranstaltung unabdingbar. „Der Kaldenkirchener Karnevalsverein hält jedoch nach wie vor an der Prinzenproklamation am 8. Januar fest, sofern die aktuellen Coronavorschriften (zusätzlich 2G+) dies ermöglichen. Wir wollen damit alle Freunde des Karnevals in Nettetal ermutigen, in verantwortungsvoller Art und Weise Karneval zu feiern, um unser Brauchtum zu erhalten beziehungsweise zu pflegen“, so Hans-Gerd Hauser in der Stellungnahme aus dem Rathaus.

Der designierte Prinz Alexander Heymann ist enttäuscht, dass der Zug abgesagt ist. „Das hat mich mehr als getroffen. Aber ich stehe voll hinter dieser Entscheidung.“ Jetzt freut er sich auf seine Proklamation am 8. Januar, die Vorbereitungen dafür seien voll im Gange. Ob der Kaldenkirchener Tulpensonntagszug auf 2023 verschoben werden kann, ist bisher ungeklärt. Das Treffen mit den anderen Nettetaler Karnevalskomitees stehe für kommende Woche an.

Eine Verschiebung in den Mai wie etwa in Düsseldorf kommt für Hauser nicht in Frage. Der Karneval endet vor der Fastenzeit. „Wir sind kein Partyverein, sondern stehen zu unserem Brauchtum.“ In der Session 2022/23 wären eigentlich die Breyeller dran, sagt Hauser auf Nachfrage. Breyell habe bereits einmal um ein Jahr verschieben müssen. Wenn der Tulpensonntagszug 2022 nicht verschoben werden kann, wird für Hauser auch die Proklamation als solche fraglich. Wie überhaupt die Session aussieht, wenn überall Sitzungen abgesagt werden, wisse kein Mensch. „Mir wird dabei angst und bange“, sagt Hauser. Sein Pessimismus steige von Tag zu Tag. „Ich bin schon erschüttert, wie schwach der Zuspruch der Besucher bisher ist.“ Der Vorverkauf für die Sitzungen sei bisher sehr „zurückhaltend“ gelaufen. In den Karnevalsvereinen werde auch zunehmend Häme und Aggression registriert, mit denen die Außenwelt auf karnevalistische Veranstaltungen reagiere. „Da gibt es viele Vorbehalte“, so Hauser weiter.