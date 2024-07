WIN-Antrag scheitert Rat in Nettetal wird nicht verkleinert

In Kempen war die SPD gescheitert, in Grefrath die CDU. Nun schaffte es in Nettetal auch die Wählergemeinschaft WIN (Wir in Nettetal) nicht, eine Mehrheit für eine Verkleinerung des Rates zu finden. Ab der kommenden Ratsperiode sollte der Rat der Stadt Nettetal um die maximal mögliche, gesetzliche Anzahl von Ratsmitgliedern reduziert werden, so hieß es im WIN-Antrag.