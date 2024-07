Klimapolitik in der Stadt Nettetal Plan für Klimabeirat ist im Rat vorerst geplatzt

Vertagt zumindest bis in den September ist die Debatte um die Gründung eines Klimabeirates in Nettetal. Die Grünen zogen ihren Antrag zurück, nachdem offensichtlich wurde, dass sich im Rat keine Mehrheit finden würde, den Klimabeirat so auszugestalten, wie es sich die Grünen vorgestellt hatten. Die Fraktion hatte beantragt, die Verwaltung solle bis zur kommenden Ratssitzung am 19. September ein Konzept für die Einrichtung eines Klimabeirates erstellen. Bestandteil dieses Konzeptes solle zudem eine entsprechende Geschäftsordnung sein. Guido Gahlings (Grüne) erinnerte an die im September 2021 von den Ratsfraktionen CDU, Grüne, SPD, FDP und WIN beschlossene Klimaoffensive. Vorgesehen war hier auch die Gründung des Klimabeirates. Vieles aus der Klimaoffensive sei bereits „angepackt“ worden, der Klimabeirat jedoch nicht. Dabei habe man in dem Gesprächen mit den Fraktionen den Willen gespürt, einen solchen Beirat zu installieren.