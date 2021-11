Bildung in Nettetal : Der neue Leiter des Gymnasiums

Nettetal Alexandros Syrmoglou wurde jetzt offiziell in sein Amt eingeführt. Der 46-Jährige übernimmt die Nachfolge seines bei einem Unfall verstorbenen Vorgängers Andreas Kries.

(hb) In den Sommerferien hat er erfahren, dass er Schulleiter des Werner-Jaeger-Gymnasiums in Nettetal wird: Alexandros Syrmoglou (46), bislang stellvertretetender Schulleiter am Gymnasium Korschenbroich. Nach den Sommerferien fing er an der neuen Schule an. Jetzt, am Freitag, war die offizielle Amtseinführung. Und was als ein formaler Akt mit Reden vieler Beteiligten erscheint, geriet am Ende zu einer hochemotionalen Angelegenheit. Das Schlusswort hatte der neue Direktor. Und er dankte seinen neuen Kollegen für ihr besonderes Engagement: In schwierigen Corona-Zeiten war die Schule nach dem tragischen Unfalltod des Amtsvorgängers Andreas Kries ein Jahr lang im Interimszustand. In den Dank schloss er auch Sekretariat und Hausmeister ein. Der neue Direktor, der gemeinsam mit seiner Tochter zur Bezirksregierung gefahren ist, um seine Ernennungsurkunde abzuholen, vergaß in seiner Rede auch nicht den Dank an seine Mutter und seine Frau Susanne.